



Вирус Западного Нила: зараженные комары уже в Галилее и Негеве

Комары, зараженные вирусом Западного Нила, были обнаружены в Галилее и Западном Негеве.



Как уточняет "Аруц Шева", комары были обнаружены в промышленной зоне Бар-Лев, в Нахаль-Тамре, в Кфар-Йегошуа и на сельскохозяйственных полях в Западном Негеве.



Министерство охраны окружающей среды потребовало, чтобы региональные советы Мате Ашер, Эмек Израэль, Сдот Негев и Шаар ха-Негев, а также муниципалитет Тамра следили за ситуацией и, при необходимости, проводили немедленную борьбу с вредителями.