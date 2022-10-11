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Вирус Западного Нила: зараженные комары уже в Галилее и Негеве
11.10.2022 13:34 Ольга Белозерова

Вирус Западного Нила: зараженные комары уже в Галилее и Негеве

Комары, зараженные вирусом Западного Нила, были обнаружены в Галилее и Западном Негеве.

Как уточняет "Аруц Шева", комары были обнаружены  в промышленной зоне Бар-Лев, в Нахаль-Тамре, в Кфар-Йегошуа и на сельскохозяйственных полях в Западном Негеве.

Министерство охраны окружающей среды потребовало, чтобы региональные советы Мате Ашер, Эмек Израэль, Сдот Негев и Шаар ха-Негев, а также муниципалитет Тамра следили за ситуацией и, при необходимости, проводили немедленную борьбу с вредителями.

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