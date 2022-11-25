



Видео: задержание убийцы Юрия Волкова в Холоне

Полиция заявила, что в ходе оперативных мероприятий группа полицейских прибыла в дом на улице Йотвата в Холоне, и после подготовки в течение нескольких часов выявила двух подозреваемых, покидающих дом на скутерах.



Группа арестовала их, и в то же время другая группа вошла в дом, чтобы произвести арест. Во время задержания подозреваемого, причастного к убийству, на полицейских была спущена собака опасной породы. Один полицейский легко ранен, второй получил ранения средней степени тяжести Детективы открыли огонь по собаке, она была ранена. В результате стрельбы была поцарапана нога девушки, которая жила вместе с подозреваемым. Оба детектива были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

