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Видео: взрыв пекарни в Ашкелоне
18.06.2023 21:21 Аркадий Бочаровский

Видео: взрыв пекарни в Ашкелоне

В социальных сетях опубликовано видео взрыва в пекарне в Ашкелоне.

В результате взрыва погиб 50-летний Максим Шимони, отец двух сыновей и житель Ашкелона. "Мы не ищем виновных", - сказали члены его семьи.

 "Максим был великим праведником, дорогим евреем. Мы принимаем произошедшее с большой болью и молимся о вознесении его души".

Эли, брат покойного, сказал в беседе с ynet, что "только в прошлый вторник его старший сын поступил на службу, и он сопровождал его на курс молодого бойца. Год назад мы потеряли нашего старшего брата Саси, который перенес операцию и не выжил. Максим был великим праведником, кротким и скромным, семейным человеком".

Взрыв баллона с газом произошел в пекарне на улице Эли Коэна в Ашкелоне. На видео момента взрыва видно, что инцидент произошел через несколько секунд после того, как мимо проходили двое детей - тогда стена пекарни рухнула, и ее осколки разлетелись повсюду.
 

 

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