



Видео: взрыв пекарни в Ашкелоне

В социальных сетях опубликовано видео взрыва в пекарне в Ашкелоне.



В результате взрыва погиб 50-летний Максим Шимони, отец двух сыновей и житель Ашкелона. "Мы не ищем виновных", - сказали члены его семьи.



"Максим был великим праведником, дорогим евреем. Мы принимаем произошедшее с большой болью и молимся о вознесении его души".



Эли, брат покойного, сказал в беседе с ynet, что "только в прошлый вторник его старший сын поступил на службу, и он сопровождал его на курс молодого бойца. Год назад мы потеряли нашего старшего брата Саси, который перенес операцию и не выжил. Максим был великим праведником, кротким и скромным, семейным человеком".



Взрыв баллона с газом произошел в пекарне на улице Эли Коэна в Ашкелоне. На видео момента взрыва видно, что инцидент произошел через несколько секунд после того, как мимо проходили двое детей - тогда стена пекарни рухнула, и ее осколки разлетелись повсюду.



איזה נס! פיצוץ בלון הגז באשקלון: שני תלמידים שחוזרים מבית ספר עוברים ואז פיצוץ אז. pic.twitter.com/r1Fnzs8LZ1 — almog boker (@bokeralmog) June 18, 2023