



Видео: вооруженный пистолетом эритреец во время погромов в Тель-Авиве

Один из участников субботних массовых беспорядков на юге Тель-Авива на записях камер наблюдения, сделанных в районе улицы Леванда виден вооруженный эритреец. В одной руке он держит оружие, а в другой - палку.



Согласно документальным свидетельствам, которые публикует канал КАН, участники беспорядков подошли к зданию и разгромили находящийся в нем магазин, принадлежащий эритрейцам. После этого они поднялись на верхний этаж здания, где находится зал мероприятий общины, и стали угрожать присутствующим.



Больницы сообщают о 15 раненых огнестрельным оружием во время беспорядков в Тель-Авиве. Полиция затрудняется в каких случаях ранения стали последствием стрельбы полицейских, а в каких - враждующих эритрейских банд.

