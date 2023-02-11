Видео: в Британии внезапно взорвалась бомба времен Второй мировой
В Великобритании, в 200 километрах от Лондона, подорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.
По данным ВВС, это произошло в городе Грейт-Ярмут.
В частности, авиабомбу после обнаружения попытались обезвредить, но что-то пошло не так, в результате чего прогремел преждевременный взрыв.
Unexplored #WW2 bomb detonates during the defusing effort.— Liv JW (@OliviaAtLarge) February 11, 2023
Great Yarmouth, Norfolk. pic.twitter.com/bgVXo5qNzo
К счастью, никто не пострадал. Заблаговременно специалисты обложили бомбу песчаным барьером, потому повреждения вокруг были незначительными.