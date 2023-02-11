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Видео: в Британии внезапно взорвалась бомба времен Второй мировой
11.02.2023 10:19 Алина Груднева

Видео: в Британии внезапно взорвалась бомба времен Второй мировой

В Великобритании, в 200 километрах от Лондона, подорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

По данным ВВС, это произошло в городе Грейт-Ярмут.

В частности, авиабомбу после обнаружения попытались обезвредить, но что-то пошло не так, в результате чего прогремел преждевременный взрыв.


К счастью, никто не пострадал. Заблаговременно специалисты обложили бомбу песчаным барьером, потому повреждения вокруг были незначительными.

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