



Видео: в Британии внезапно взорвалась бомба времен Второй мировой

В Великобритании, в 200 километрах от Лондона, подорвалась 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.



По данным ВВС, это произошло в городе Грейт-Ярмут.



В частности, авиабомбу после обнаружения попытались обезвредить, но что-то пошло не так, в результате чего прогремел преждевременный взрыв.



Unexplored #WW2 bomb detonates during the defusing effort.



Great Yarmouth, Norfolk. pic.twitter.com/bgVXo5qNzo — Liv JW (@OliviaAtLarge) February 11, 2023

К счастью, никто не пострадал. Заблаговременно специалисты обложили бомбу песчаным барьером, потому повреждения вокруг были незначительными.