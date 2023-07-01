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Видео: у китайского электрокара отвалился аккумулятор прямо на ходу
01.07.2023 23:30 Алина Груднева

Видео: у китайского электрокара отвалился аккумулятор прямо на ходу

В городе Чэнду произошла курьезная и в то же время опасная ситуация - прямо на ходу у нового электрокара отвалился аккумулятор.

В такую неприятную ситуацию попал Geely Cao Cao 60.

Батарея вывалилась из днища, после чего электромобиль остановился. К счастью, обошлось без столкновений и других страшных последствий на дороге.

Что примечательно, Geely Cao Cao вышел на рынок в Китае всего три месяца назад.

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