Видео: у китайского электрокара отвалился аккумулятор прямо на ходу

В городе Чэнду произошла курьезная и в то же время опасная ситуация - прямо на ходу у нового электрокара отвалился аккумулятор.



В такую неприятную ситуацию попал Geely Cao Cao 60.



Батарея вывалилась из днища, после чего электромобиль остановился. К счастью, обошлось без столкновений и других страшных последствий на дороге.



Что примечательно, Geely Cao Cao вышел на рынок в Китае всего три месяца назад.

How do you feel when the whole battery pack falls off your EV during driving? pic.twitter.com/g3KBu0blPQ