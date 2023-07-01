Видео: у китайского электрокара отвалился аккумулятор прямо на ходу
В городе Чэнду произошла курьезная и в то же время опасная ситуация - прямо на ходу у нового электрокара отвалился аккумулятор.
В такую неприятную ситуацию попал Geely Cao Cao 60.
Батарея вывалилась из днища, после чего электромобиль остановился. К счастью, обошлось без столкновений и других страшных последствий на дороге.
Что примечательно, Geely Cao Cao вышел на рынок в Китае всего три месяца назад.
How do you feel when the whole battery pack falls off your EV during driving? pic.twitter.com/g3KBu0blPQ— Ray (@ray4tesla) June 30, 2023