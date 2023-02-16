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Видео пьяной драки сына Жириновского
16.02.2023 14:21 Аркадий Бочаровский

Видео пьяной драки сына Жириновского

Появились кадры из московского ресторана "Ткемали", где внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского устроил пьяный дебош, за что был задержан полицией. Видео публикует SHOT.

Олег Эйдельштейн, по данным издания, устроил конфликт из-за подсевшего за его столик незнакомца. Когда сотрудники ресторана попытались успокоить всех участников ссоры, то досталось и им. На видео с камер наблюдения невозмутимый Эйдельштейн стоит у выхода, отказываясь покинуть заведение. Затем появляются полицейские, которым сын политика что-то бурно доказывает, но потом всё же вынужденно следует за ними.

 

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