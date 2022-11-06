



Видео: пальба на улице Шенкин в Тель-Авиве

Двое подозреваемых, жители Рамлы в возрасте 20 лет, были арестованы в рамках полицейского расследования, начатогоночью 6 ноября после сообщения об услышанных выстрелах на улице Шинкин в Тель-Авиве. Предварительный осмотр показал, что стрельба велась из двух автомобилей - пострадавших нет, а подоплека инцидента, по всей видимости, криминальная.



Вскоре после того, как прозвучали выстрелы, один из автомобилей был обнаружен в Яффо, и после погони полиция задержала подозреваемого в этом преступлении. В ходе розыскных мероприятий был даже найден пистолет, который подозреваемый выбросил во время побега. Другой подозреваемый, который был с ним в машине, был арестован полицией.

