



Видео: мужчина пытается вскрыть банкомат молотком

Полицейские о г. Москвы задержали на Лермонтовском проспекте 37-летнего жителя Подмосковья, пытавшегося похитить деньги из банкомата.



Предварительно установлено, что злоумышленник ранним утром вошёл в помещение круглосуточного доступа одной из финансовых организаций на Жулебинском бульваре. Там он стал колотить молотком по купюроприемнику банкомата, пытаясь его вскрыть. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, так как сработала сигнализация. Испугавшись, гражданин скрылся. Известно, что на тот момент в терминале находилось более 2,5 млн рублей.



По данному факту СО ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

