



Видео: мигрант на электровелосипеде атаковал таксиста в Тель-Авиве

12-й канал израильского ТВ сообщает: “После видео из Бней-Брака и Лода, на этот раз необычный инцидент произошел в районе Яд-Элиягу в Тель-Авиве. Израильтянин возвращался домой после ремонта машины, и рассказал, что вчера в полдень он заметил человека на велосипеде, который ехал в опасной для него и окружающих манере".



"Он повернул в сторону улицы Мапилим, где я живу, и я поехал рядом с ним. Я остановил машину у знака "стоп", и он обогнал меня, остановился посреди дороги и не двигался, я сигналил ему, он не двигался". В один момент инцидент обостряется и становится откровенно жестоким: "Он слез с велосипеда, начал ругаться на меня, хотел меня избить, начал пинать мое стекло. Когда он увидел, что я поднял телефон и вызвал полицию, он тут же убежал с места происшествия", - рассказывает мужчина о страшных минутах.



По данным активистки Шефи Паз, речь идет об африканском мигранте, атаковавшем таксиста.

