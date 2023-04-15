



Видео: метеор в небе над Тель-Авивом



Израильское астрономическое общество заявило сегодня (в субботу), что получило сообщения о ярком метеоре (болиде), который наблюдался в небе центра страны около 17:20. В некоторых сообщениях говорится о взрыве, раздавшемся после метеора.



Игаль Фат-Эль, член Международного астрономического союза, сказал в интервью КАН: "Это редкость - увидеть его днем. Это относительно большой камень, который не долетел до земли. Он распался в атмосфере и превратился в пыль". Бум может произойти, когда метеорит достаточно большой. Обычно это бум на голос. Он входит со скоростью десятков километров в секунду в атмосферу, и вопрос в том, на какой высоте он проникает и взрывается."

