Новости » Происшествия
Видео: кошку поймали за поеданием мяса на витрине в магазине "Рами Леви"
02.12.2022 09:11 Ольга Белозерова

Видео: кошку поймали за поеданием мяса на витрине в магазине "Рами Леви"

Кошка была обнаружена в мясном отделе магазина "Рами Леви" возле Шаар-Биньямин.

Видео инцидента стало вирусным. На кадрах видно, как кошка грызет мясо и ходит по нему внутри холодильника-витрины. 

Об этом случае было сообщено в региональный совет Биньямины, который утилизировал мясо в присутствии ветеринара, как это должно быть согласно закону. В совете сообщили, что находятся на связи с руководством филиала и сотрудничают с инспекцией. 

В сети "Рами Леви" заявили, что испорченное мясо было уничтожено.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы