



Видео: кошку поймали за поеданием мяса на витрине в магазине "Рами Леви"

Кошка была обнаружена в мясном отделе магазина "Рами Леви" возле Шаар-Биньямин.



Видео инцидента стало вирусным. На кадрах видно, как кошка грызет мясо и ходит по нему внутри холодильника-витрины.



Об этом случае было сообщено в региональный совет Биньямины, который утилизировал мясо в присутствии ветеринара, как это должно быть согласно закону. В совете сообщили, что находятся на связи с руководством филиала и сотрудничают с инспекцией.



В сети "Рами Леви" заявили, что испорченное мясо было уничтожено.



