



Видео: Хизбалла установила контроль над беспилотником ЦАХАЛа



Хизбалла опубликовала видео, в котором демонстрирует, как она установила контроль над беспилотником ЦАХАЛа в небе над Ливаном. ЦАХАЛ признал, что беспилотник упал, но не пояснил, был ли он сбит или речь идет о технической неисправности.



Ливанская террористическая организация Хизбалла распространяет видео, на котором, по ее утверждению, показано, как террористическая организация взяла под контроль беспилотник ЦАХАЛа и посадила его на ливанской территории.



تغطية صحفية: "مقطع فيديو يوثق لحظة اسقاط حـ ـزب الله لطائرة مسيّرة تتبع لجيش الاحتلال بعدما خرقت الأجواء اللبنانية". pic.twitter.com/QWeD2mBdWU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 26, 2023

На видео можно увидеть летательный аппарата с несколькими двигателями и пропеллерами, а также парой крыльев, летящий на небольшой высоте над линией деревьев, и создается впечатление, что он постепенно опускается на землю.Позже в видеоролике белый дрон с несколькими двигателями и парой крыльев снимается на земле, видно, что дрон все еще способен летать.Кроме того, на видео можно увидеть оборудование, которое предположительно выгружается из самого дрона, оборудование включает камеру внутри и то, что выглядит как несколько батарей для работы дрона и камеры.Нельзя с уверенностью сказать, что сфотографированный беспилотник действительно является беспилотником ЦАХАЛа, который был сбит сегодня в Ливане, но это уже не первый случай, когда Хизбалла утверждает, что ей удалось сбить или взять под контроль беспилотный самолет ЦАХАЛа.