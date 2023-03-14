



Видео: гигантский кран упал в море в Ашкелоне



Продолжаются активные поиски двух пропавших без вести людей, которые, по всей видимости, упали в воду ночью во время падения крана на электростанции Ротенберг в Ашкелоне. Еще один человек был найден и спасен из воды в легком состоянии. В поисках участвуют крупные силы полиции, а также силы ЦАХАЛа, пожарно-спасательной службы и Электрической компании с использованием водолазных подразделений и специальных средств.



Электрическая компания заявила, что "из-за необычной погоды и сильного ветра угольный причал на электростанции Ротенберг в Ашкелоне был поврежден, рухнул один из кранов, и, возможно это привело к жертвам. На месте происшествия находятся команды Электрической компании, спасательные службы, полиция и ВМС ЦАХАЛа. Электрическая компания сформирует группу для расследования инцидента".