



Вице-мэра подозревают в попытке незаконно переправить украинку в Израиль

Заместитель мэра города в центральной части Израиля был допрошен в пятницу отделом по расследованию серьезных преступлений полиции Лахав 433 по подозрению в попытке контрабанды украинской женщины в Израиль.



Полиция сообщила, что государственный чиновник был освобожден под домашний арест, а 30-летняя украинка, прибывшая в Израиль рейсом в четверг вечером, останется под стражей до воскресенья.



По сообщениям израильских СМИ, женщина, прибывшая из Таиланда, сообщила Управлению по делам населения и иммиграции МВД, что приехала в Израиль для участия в конференции, связанной с заместителем мэра.



Она представила властям письмо-приглашение, которое она получила от государственного чиновника с его подписью. В сообщениях говорилось, что конференции на самом деле не существовало.



Власти обнаружили в телефоне украинки признаки того, что она намеревалась приехать в Израиль для занятия проституцией.



По словам репортера финансовой газеты Globes, женщина сказала властям: "Он сказал мне просто говорить все время, что я приезжаю на образовательную конференцию, связанную с системами безопасности, и я должна говорить, что на самом деле не должна знать, что будет на конференции".



Полиция также выясняет, предоставлял ли заместитель мэра поддельные документы другим украинским женщинам.

