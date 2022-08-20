



Вице-мэр Умм-эль-Фахма подвергся нападению в своем доме

Заместитель мэра города Умм-эль-Фахм Заки Агбария подвергся нападению в своем доме.



Как сообщает Walla, нападавшие прибыли на двух автомобилях и проникли в дом, в то время как Агбария находился в доме с женой и детьми.



По данным Ynet, вице-мэр был легко ранен. Судя по всему, подоплекой нападения является недовольство нападавших каким-то планом муниципалитета.



Начато расследование инцидента. В муниципалитете Умм-эль-Фахма выступили с осуждением произошедшего.