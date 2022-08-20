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Вице-мэр Умм-эль-Фахма подвергся нападению в своем доме
20.08.2022 15:43 Ольга Белозерова

Вице-мэр Умм-эль-Фахма подвергся нападению в своем доме

Заместитель мэра города Умм-эль-Фахм Заки Агбария подвергся нападению в своем доме.

Как сообщает Walla, нападавшие прибыли на двух автомобилях и проникли в дом, в то время как Агбария находился в доме с женой и детьми. 

По данным Ynet, вице-мэр был легко ранен. Судя по всему, подоплекой нападения является недовольство нападавших каким-то планом муниципалитета. 

Начато расследование инцидента. В муниципалитете Умм-эль-Фахма выступили с осуждением произошедшего. 

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