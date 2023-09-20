



Vibe Tours отменяет поездки в Израиль из-за “политической ситуации”

Vibe прекратили свои туры Vibe в Израиль из-за “политической ситуации”, которая сложилась с тех пор, как нынешняя коалиция пришла к власти в ноябре прошлого года. В своем информационном бюллетене Vibe объяснили, что политическая ситуация “создала разрыв между “продуктом” Израиля и брендом Израиль”, который они продвигают.



“Изменения в правительстве и влияние этих изменений бросают вызов самой сути страсти, которую многие израильтяне испытывают по отношению к своей стране”, – говорится в сообщении.



Организация обещает “подумать, во что еще можно вложить средства, чтобы продолжить свою работу”.



Vibe Israel был разработан в 2011 году для улучшения восприятия Израиля обществом, особенно молодым поколением. Группа делилась историей Израиля посредством поездок для популярных блогеров. Группа привлекла 256 инфлюэнсеров из 20 разных стран, чтобы они смогли лично познакомиться с Израилем, создав положительное впечатление в Интернете у миллионов своих онлайн-пользователей.