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Ветры и дожди: неожиданные изменения в прогнозе погоды
20.04.2023 07:40 Аркадий Бочаровский

Ветры и дожди: неожиданные изменения в прогнозе погоды


Израильские синоптики предсказывают что сегодня 20 апреля, в четверг, будет частично облачно. Произойдет значительное понижение температуры, и она будет несколько ниже, чем обычно для этого сезона. 

Ветер усилится, и на севере и в центре страны пройдут небольшие дожди. Сегодня ночью будет частично облачно; это согласно прогнозу метеорологической службы.

Завтра будет частично облачно. Температура воздуха будет немного ниже, чем обычно для этого сезона.

В субботу будет наблюдаться повышение температуры в основном в горах и в глубине страны.

В воскресенье произойдет еще одно небольшое повышение температуры, и она станет нормальной для этого сезона.

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