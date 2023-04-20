



Ветры и дожди: неожиданные изменения в прогнозе погоды



Израильские синоптики предсказывают что сегодня 20 апреля, в четверг, будет частично облачно. Произойдет значительное понижение температуры, и она будет несколько ниже, чем обычно для этого сезона.



Ветер усилится, и на севере и в центре страны пройдут небольшие дожди. Сегодня ночью будет частично облачно; это согласно прогнозу метеорологической службы.



Завтра будет частично облачно. Температура воздуха будет немного ниже, чем обычно для этого сезона.



В субботу будет наблюдаться повышение температуры в основном в горах и в глубине страны.



В воскресенье произойдет еще одно небольшое повышение температуры, и она станет нормальной для этого сезона.