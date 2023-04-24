



Ветеран ЦАХАЛ пострадал при попытке поджечь реабилитационный центр

Сообщается, что ветеран ЦАХАЛа был ранен при попытке поджечь офис реабилитационного отдела в Тверии министерства обороны в понедельник.



Министерство обороны заявило, что мужчина не признан ЦАХАЛом инвалидом. В 2015 году военнослужащий подал заявление о психическом заболевании, которое было отклонено.



38-летний военнослужащий-инвалид ЦАХАЛа облил входную дверь офиса керосином, но охранники на месте обрызгали его огнетушащим порошком и эвакуировали в госпиталь.





