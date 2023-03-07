Вертолету из кортежа Медведева оторвало хвост
У вертолета Ми-8, который, по сообщениям, принадлежит к кортежу заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, оторвало хвостовой винт. Вертолет задел дорожный знак во время посадки на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области.
О происшествии сегодня написали российские СМИ со ссылкой на собственные источники. По их информации, инцидент с вертолетом Медведева произошел во время поездки политика на Белоярскую АЭС на Свердловщине в начале марта. В сети также обнародована серия фото с места проишествия.
Как отмечают журналисты, Дмитрий Медведев приезжал на Белоярскую АЭС 2 марта.
Жители города Заречное, рядом с которым расположена АЭС, рассказали, что поврежденный вертолет еще 4 марта стоял перед четвертым блоком электростанции. Примечательно, что с территории станции Медведев возвращался уже в автомобильном кортеже.
В свою очередь, представители Белоярской АЭС не стали публично комментировать инцидент. "”Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Это кто вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся. Все вопросы по этому поводу адресуйте военным", – заявил руководитель управления информации и общественных связей АЭС Андрей Яшин.