



Вертолету из кортежа Медведева оторвало хвост

У вертолета Ми-8, который, по сообщениям, принадлежит к кортежу заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, оторвало хвостовой винт. Вертолет задел дорожный знак во время посадки на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области.



О происшествии сегодня написали российские СМИ со ссылкой на собственные источники. По их информации, инцидент с вертолетом Медведева произошел во время поездки политика на Белоярскую АЭС на Свердловщине в начале марта. В сети также обнародована серия фото с места проишествия.



A Mi-8 helicopter reportedly related to Medvedev’s motorcade, had its tail rotor torn off. Helicopter hit a road sign while landing at the Beloyarsk nuclear power plant. - Russian media pic.twitter.com/KRIwlkRtqQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 7, 2023

Как отмечают журналисты, Дмитрий Медведев приезжал на Белоярскую АЭС 2 марта.Жители города Заречное, рядом с которым расположена АЭС, рассказали, что поврежденный вертолет еще 4 марта стоял перед четвертым блоком электростанции. Примечательно, что с территории станции Медведев возвращался уже в автомобильном кортеже.В свою очередь, представители Белоярской АЭС не стали публично комментировать инцидент. "”Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Это кто вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся. Все вопросы по этому поводу адресуйте военным", – заявил руководитель управления информации и общественных связей АЭС Андрей Яшин.