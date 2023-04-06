



Вертолет с туристами разбился во Вьетнаме

Прогулочный вертолет, на борту которого находились пять человек, упал и разбился во время экскурсионного полета в районе бухты Халонг в провинции Куангнинь, сообщает E.VNexpress.net .



Вертолет Bell 505 принадлежал государственной компании North Vietnam Helicopter Company. В момент авиакатастрофы на борту находились пилот и четверо туристов.



По данным издания, 5 апреля вертолет совершал плановый авиатур, который длится от 10 до 30 минут и стоит от 106 до 303 долларов. Он вылетел с острова Туанчау в провинции Куангнинь в 16:56 и потерял радиосигнал в 17:15 по местному времени.



В 19:18 группа военнослужащих обнаружила два тела рядом с частями фюзеляжа, вероятно, разбившегося вертолета. В настоящее время спасатели ищут еще троих человек.



Отмечается, что вертолет был относительно новым – в 2018 году он был собран в США, а в 2019-м импортирован во Вьетнам.



