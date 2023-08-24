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Версия о крушении самолета Пригожина: взрывчатка была в отсеке шасси
24.08.2023 12:45 Алина Груднева

Версия о крушении самолета Пригожина: взрывчатка была в отсеке шасси

Озвучена еще одна версия относительно того, каким образом рухнул бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По словам источника Telegram-канала Shot, взрывчатку якобы подложили в отсек шасси.

"Именно в районе шасси и произошел взрыв в небе, в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор", - озвучено в версии.

Предполагается, что все, кто находился на борту самолета, потеряли сознание из-за разгерметизации, из-за чего пилоты и не доложили о происшествии. Подрывом источник объясняет тот факт, что хвостовую часть самолета нашли в пяти километрах от фюзеляжа.

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