



Версия о крушении самолета Пригожина: взрывчатка была в отсеке шасси

Озвучена еще одна версия относительно того, каким образом рухнул бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



По словам источника Telegram-канала Shot, взрывчатку якобы подложили в отсек шасси.



"Именно в районе шасси и произошел взрыв в небе, в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор. Из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор", - озвучено в версии.



Предполагается, что все, кто находился на борту самолета, потеряли сознание из-за разгерметизации, из-за чего пилоты и не доложили о происшествии. Подрывом источник объясняет тот факт, что хвостовую часть самолета нашли в пяти километрах от фюзеляжа.