Верховный комиссар ООН находился в киевском убежище во время ракетных ударов

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня, 5 декабря, находился в одном из убежищ Киева во время ракетных ударов РФ. Об этом комиссар написал в Twitter.



"Встреча с правозащитниками в подземном убежище в Киеве во время ракетных ударов и сирен воздушной тревоги. Невероятно, что это происходит почти ежедневно в Украине . Это не должно стать новой нормой", – написал Тюрк.



Meeting with human rights defenders in underground shelter in Kyiv as missiles strike & air raid sirens sound again. Unbelievable that this is happening almost daily in #Ukraine. This must not become a new normal. pic.twitter.com/My22JGkOWO