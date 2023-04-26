



Великобритания заблокировала гигантскую сделку между Microsoft и Activision

Антимонопольный регулятор Великобритании остановил сделку по приобретению Microsoft компании-разработчика игр Activision Blizzard из-за опасений нанести ущерб конкуренции на рынке облачных игр.



В начале 2022 года Microsoft предложила приобрести Activision, разрабатывающую, в том числе, игру Call of Duty, за 68,7 млрд долларов — крупнейшая сделка в истории игровой индустрии.



Для реализации сделки требуются одобрения регуляторов в нескольких странах, а в Великобритании определили, что существует опасение нанести ущерб конкуренции. Компания Microsoft, производитель игровой консоли Xbox, объявила, что подаст апелляцию на это решение.