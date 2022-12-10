



Великобритания: взрыв на острове Джерси



Один человек погиб, еще несколько человек пропали без вести в результате взрыва на острове Джерси у побережья северной Франции, сообщила полиция в субботу.



Начальник полиции штата Джерси Робин Смит подтвердил один смертельный случай в видеообращении, опубликованном в Интернете телекомпанией ITV.



По словам Сита, трехэтажное здание полностью рухнуло, и поисково-спасательная операция уже нашла больше десяти человек под завалами. Здание, в котором произошел взрыв, находится недалеко от гавани в столице острова Сент-Хелиер.



Смит сказал, что пожарные были вызваны в жилой дом в пятницу вечером перед взрывом после того, как жители сообщили о запахе газа, и отказался комментировать причину взрыва до завершения расследования.



Джерси является зависимой территорией Британской короны со своей собственной финансовой и правовой системами и постоянным населением чуть более 100 000 человек.





