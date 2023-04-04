



Великобритания оштрафовала TikTok на £ 13 млн за регистрацию детей младше 13 лет

Регулятор данных Великобритании оштрафовал TikTok на 12,7 млн ​​фунтов стерлингов за несколько нарушений, включая неправомерное использование данных детей.



Пользователи TikTok должны быть старше 13 лет, но Управление комиссара по информации (ICO) подсчитало, что 1,4 миллиона детей в Великобритании были зарегистрированы в TikTok в 2020 году, нарушая его условия обслуживания.



Это означало, что социальная сеть использовала личные данные детей без согласия родителей и "не сделала достаточно", чтобы проверить, кто находится на платформе, говорится в сообщении ICO.



Комиссар по информации Джон Эдвардс сказал: "Их данные могли использоваться для их отслеживания и профилирования, потенциально предоставляя для просмотра вредный, неуместный контент".



Представитель TikTok заявил, что компания изучает решение и обдумывает свои следующие шаги.



В соответствии с законом о защите данных любая организация должна иметь согласие родителей или опекунов на использование данных детей младше 13 лет.



"TikTok не удалось этого сделать, хотя он должен был знать, что его платформу используют лица младше 13 лет. По мнению ICO, TikTok не отреагировал должным образом", — говорится в заявлении ICO во вторник.



И это несмотря на то, что внутри компании высказывались опасения по поводу детей, использующих платформу.



Эдвардс добавил: "TikTok должен был работать лучше. Наш штраф в размере 12,7 млн ​​фунтов стерлингов отражает серьезное влияние их неудач".



Это один из самых крупных штрафов, выписанных регулятором. Тем не менее, это все еще половина того, чем изначально угрожало ICO в сентябре прошлого года.



ICO заявило, что штраф был уменьшен после того, как он удалил один из своих предварительных выводов о том, что TikTok незаконно использовал "данные особой категории".



Представитель TikTok заявил: "Хотя мы не согласны с решением ICO, которое касается периода с мая 2018 года по июль 2020 года, мы рады, что объявленный сегодня штраф был уменьшен до менее половины суммы, объявленной в прошлом году".

