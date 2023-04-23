



Великобритания: члена парламента отстранен от должности за расизм

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании отстранила известного члена парламента Дайан Эбботт от должности депутата в ожидании расследования сделанных ею комментариев о том, что евреи не подвергались расизму "всю свою жизнь".



Эбботт, первая чернокожая женщина, ставшая депутатом парламента Великобритании, заявила в письме в газету Observer, что все ирландцы, евреи и цыгане "испытывают предубеждения", подобные тем, от которых страдают "белые люди с отличиями, такие как рыжеволосые". Но они не всю свою жизнь страдают от расизма".



"В разгар рабства на невольничьих кораблях не было людей, кажущихся белыми, закованных в кандалы", — добавила она.



Лейбористы объявляют, что Эбботт, которая была теневым министром внутренних дел под руководством Джереми Корбина, была исключена из своей парламентской фракции. Корбина широко обвиняли в антисемитских высказываниях и в защите других чиновников, которые делали такие высказывания во время его пребывания в должности.



"Лейбористская партия полностью осуждает эти комментарии, которые являются глубоко оскорбительными и неправильными", — заявил представитель лейбористов, добавив, что внутрипартийная дисциплинарная служба отстранила Дайан Эбботт от участия в деятельности лейбористской партии на время расследования".



Позже Эббот написала в Твиттере, что хочет "полностью и безоговорочно отозвать свои замечания", заявив, что черновик письма был отправлен по ошибке.



"Расизм принимает разные формы, и совершенно невозможно отрицать, что евреи пострадали от его чудовищных последствий", — добавила Эббот.



Расследование антисемитизма в лейбористской партии Корбина, проведенное Комиссией по вопросам равенства и прав человека в 2020 году, показало, что партия "несет ответственность за незаконные акты преследования и дискриминации".



Кир Стармер, сменивший Корбина на посту лидера Лейбористской партии, извинился за инцидент и подтвердил, что его предшественнику не будет разрешено баллотироваться в качестве кандидата от лейбористской партии на следующих выборах.

