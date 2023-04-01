Новости » Происшествия
Вели слежку: новые подробности задержания журналиста WSJ в России
01.04.2023 16:24 Алина Груднева

Вели слежку: новые подробности задержания журналиста WSJ в России

Российские спецслужбы следили за журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем до того, как его задержали.

Об этом говорится в материале издания.

Уточняется, что за американцем следили несколько сотрудников российских спецслужб, которых он не смог идентифицировать.

По данным издания, велась запись его передвижений. Также силовые структуры давили на источники, с которыми работал Гершкович. Задержанный журналист также высказывал опасения о том, что его телефон мог прослушиваться.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы