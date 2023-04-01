



Вели слежку: новые подробности задержания журналиста WSJ в России

Российские спецслужбы следили за журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем до того, как его задержали.



Об этом говорится в материале издания.



Уточняется, что за американцем следили несколько сотрудников российских спецслужб, которых он не смог идентифицировать.



По данным издания, велась запись его передвижений. Также силовые структуры давили на источники, с которыми работал Гершкович. Задержанный журналист также высказывал опасения о том, что его телефон мог прослушиваться.

