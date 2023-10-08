



Вел машину скорой помощи: в ходе обстрела погиб сотрудник MАDA

В субботу, 7 октября, террористами был убит в Офакиме старший медик MАDA, когда вел машину скорой помощи, пытаясь спасти жизнь раненого.



Еще четыре сотрудника получили ранения в результате обстрела. С некоторыми из них до сих пор нет связи.



По данным MАDA, ночью первая помощь была оказана 28 пострадавшим от ракетного обстрела на юге страны. Двое находятся в тяжелом состоянии, еще столько же - в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших были 15 несовершеннолетних.



"Силы MАDA по всей стране находятся в состоянии повышенной боеготовности, 1400 машин скорой помощи MDA пуленепробиваемы и укомплектованы добровольцами и сотрудниками MDA, которые спасают жизни", - сказано в заявлении.

