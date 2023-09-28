



Ведущий шоу на телевидении поджег гостя в прямом эфире – видео

В Кувейте популярный ведущий юмористического шоу на телеканале в прямом эфире облил бензином и поджег своего гостя в прямом эфире. Об этом сообщает Al Arabiya.



Кувейтский журналист Джасем Раджаб бросил вызов своему гостю, назвав его “самым кричащим человеком в Instagram”. После “эксперимента” сотрудники съемочной группы быстро потушили огонь.



Авторы уверяют, что “соблюдали все меры предосторожности”. Сам ведущий рассказал, что во время “огненного трюка” гость программы не испытывал ни малейшей боли, поскольку его тело было заранее покрыто специальным средством, да и огнетушитель был у сотрудников телеканала под рукой.



Между тем большинству зрителей данная затея не понравилась, они сочли эту шутку слишком жестокой. Более того, зрители потребовали от руководства канала наказать Раджаба.