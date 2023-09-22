



Ведущий 14-го канала назвал Амирама Бен-Улиэля “отвратительным убийцей”

Йинон Магаль, ведущий программы "Патриоты" на 14-м канале, осудил кампанию в защиту Амирама Бен-Улиэля, осужденного за убийство семьи Давабше. Магаль назвал Бен Улиэля "отвратительным убийцей, осужденным на законных основаниях".



Вечером 21 сетября в эфире своей программы Магаль заявил: "Я не сомневаюсь, что он был осужден на законных основаниях. Он рассказал полицейским много такого, о чем они даже не подозревали. Сегодня я читал приговор, и судьи написали его очень однозначно".



Комментируя набирающую обороты кампанию в поддержку Бен-Улиэля, Магаль сказал, что “люди сошли с рельсов. Речь идет об отвратительном убийце, убившем маленького мальчика”



“Я не думаю, что правые должны идти на поводу у самой бредовой кучки людей", – считает он.