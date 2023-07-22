



Вечеринка закончилась: На знаменитый курорт приплыли фекалии

“Вечеринка закончилась”, – заявили местные власти, выпустив предупреждение о посещении популярного пляжа Плайя-Пинет на Ибице.



На пляже появились красные флажки, запрещающие туристам входить в воду из-за непонятно откуда приплывших фекалий.



Пляж Плайя-Пинет был закрыт местным городским советом после того, как анализы воды в бухте показали, что уровень фекалий превышает безопасные пределы. По данным властей, загрязненная вода, даже там, где она прозрачна с виду, несет риск заражения кишечной палочкой и энтерококками.



"Это решение было принято как временное, и Департамент окружающей среды расследует причины загрязнения", – говорится в заявлении городского совета Сан-Хосепа. Пока на пляже вывешены флажки и туристов не пускают в воду. В ближайшее время проведут еще одну проверку проб воды.



Откуда приплыли “нежелательные гости”, пока тоже неясно. Власти ведут расследование.