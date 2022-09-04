



Вечеринка у озера Кинерет: задержаны пятеро подозреваемых

Сегодня ночью полиция задержала еще пятерых подозреваемых в нападении на сотрудников полиции на вечеринке, которая состоялась у озера Кинерет.



Об этом сообщает Ynet.



Подозреваемые, жители Димоны, Реховота, Мигдала, Тверии и Бейт-Шана были взяты под стражу на станции Тверия.



Напомним, что полиция разогнала незаконную вечеринку. Участники вечеринки бросали в полицейских разные предметы и камни. Правоохранителям пришлось открыть огонь в воздух для разгона толпы.