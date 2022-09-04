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Вечеринка у озера Кинерет: задержаны пятеро подозреваемых
04.09.2022 10:38 Ольга Белозерова

Вечеринка у озера Кинерет: задержаны пятеро подозреваемых

Сегодня ночью полиция задержала еще пятерых подозреваемых в нападении на сотрудников полиции на вечеринке, которая состоялась у озера Кинерет.

Об этом сообщает Ynet.

Подозреваемые, жители Димоны, Реховота, Мигдала, Тверии и Бейт-Шана были взяты под стражу на станции Тверия. 

Напомним, что полиция разогнала незаконную вечеринку. Участники вечеринки бросали в полицейских разные предметы и камни. Правоохранителям пришлось открыть огонь в воздух для разгона толпы. 

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