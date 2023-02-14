



Важного свидетеля по делу об изнасиловании в Гедере допрашивали весь день



Прошло 10 дней с тех пор, как Баркат Абу Эсса, 22-летний житель бедуинской диаспоры Тель-Шевы, был арестован по подозрению в совершении изнасилования в Гедере. Абу Эсса подозревается в том, что ворвался в квартиру 30-летней женщины, связал ее и изнасиловал на глазах у ее маленьких детей.



По оценке полицейских следователей, подозреваемый точно знал, куда идет, и следил за жертвой до совершения акта, и все еще пытается понять, что привело его к этой женщине. В соответствии с этой оценкой, и хотя подозреваемый молчит в своем расследовании - полиция вызвала значимую фигуру для расследования с предупреждением.



Жертва изнасилования уже дала несколько показаний полиции, и было собрано довольно много улик, включая анализ ДНК, который напрямую связывает подозреваемого с делом об изнасиловании. Главный вопрос, на который исследователям надо ответить на данном этапе, - почему именно эта женщина стала жертвой. Откуда Абу Эсса знал, что заявительница живет и воспитывает троих детей одна, как он узнал, на каком этаже она находится, или почему его видели ищущим фамилию у входной двери внизу.



Следователи изучают этот вопрос и решили вызвать на допрос с предупреждением значимую фигуру, которую допрашивали целый день в офисе Центрального отделения полиции. Они считают, что допрос этого деятеля может привести их к ответу, который хочет знать и потерпевшая - как к ней пришел преступник. В полиции подчеркнули, что в ближайшие дни они должны представить заявление прокурору.

