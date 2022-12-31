



Вандалы в четвертый раз осквернили мемориал жертвам Холокоста в Салониках

В четвертый раз с момента его установки в 2014 году вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста в Салониках, греческом городе, в котором когда-то проживало еврейское большинство.



На фотографии, появившейся в четверг на веб-сайте Центрального совета еврейских общин Греции, изображена красная свастика, нарисованная на могиле, которая символизирует надгробия, разрушенные нацистами после того, как они депортировали более 90% населения Салоников в лагеря смерти.



"Мы осуждаем нечестивые действия вандалов, приверженцев нетерпимости и антисемитизма, которые выражают свою ненависть и фанатизм через осквернение памяти салоникских евреев. Нет терпимости к антисемитизму!", — цитирует сайт еврейскую общину города в заявлении.



В заявлении содержится призыв к правоохранительным органам разыскать и привлечь вандалов к ответственности. Из заявления неясно, когда произошел вандализм.



Памятник, установленный в 2014 году, украшен металлической менорой и звездой Давида, расположенными немного с наклоном, что символизирует разрушение древней общины. Ранее он дважды подвергался вандализму в 2018 году и один раз в 2019 году.



До Холокоста Салоники были одним из самых еврейских городов в Европе, где на протяжении большей части XIX века большинство населения составляли евреи. Еврейская община города была в основном сефардской, хотя в нее также входила небольшая община романиотов, говорящих на иудео-греческом языке из Греции и Турции, которые предшествовали миграции сефардов в этот район после их изгнания из Испании в 1492 году.



Весной и летом 1943 года почти все евреи из Салоников были депортированы в Освенцим, где большинство из них погибло.