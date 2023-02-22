



Вандализм и бросание камней: Протесты в Иерусалиме переросли в беспорядки



В течение последнего часа в центре Иерусалима действуют силы полиции после акции протеста, переросшей в жестокие беспорядкие. Некоторые из участников протеста, вышедшие на шествие в последние несколько часов, начали совершать акты вандализма и бросать камни, разбито окно трамвая в районе Бар-Лев в Иерусалиме. Ранее они нанесли ущерб автомобилю и воротам в районе Русского подворья.



После того, как офицер полиции отдал приказ разойтись, участники беспорядков продолжали нарушать приказ, и полиция применила силу.





Два человека были арестованы в связи с беспорядками, сообщила полиция после полуночи, когда полицейские пытались разогнать протестующих, принадлежащих к экстремистской секте, известной как Иерусалимская фракция.



Сотни демонстрантов сначала собрались на Кикар Ха Шаббат, оживленной площади в центре Иерусалима, чтобы выразить протест против продолжающегося задержания по крайней мере одного члена общины, арестованного за предполагаемую роль в нападениях на магазины сотовых телефонов, продающих устройства, не одобренные ультраортодоксальными раввинами.