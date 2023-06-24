



"Вагнеровцы" уже за 400 км от Москвы

Колонну ЧВК "Вагнер" заметили у поселка Красное в Липецкой области, откуда до Москвы чуть больше 400 километров.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.



Одну из колонн наемников ЧВК "Вагнер" заметили в поселке Красное на северо-западе Липецкой области. Видеосъемка, подтверждающая это, появились в одном из Telegram-чатов про близлежащий город Елец.



Судя по видео, которые "Медузе" удалось геолоцировать, техника ЧВК "Вагнер" ехала по дороге местного значения рядом с железнодорожными путями.



О присутствии людей в песочном камуфляже без опознавательных знаков в окрестностях Красного "Медузе" также рассказал очевидец.



Согласно данным сервиса Google Maps, от Красного до Москвы — чуть больше 400 километров.



Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК "Вагнер".



"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем", — утверждает губернатор.



Он напомнил рекомендацию жителям региона не покидать свои дома и отказаться от любых поездок на транспорте.



Если вагнеровцы будут двигаться таким темпом в дальнейшем, к ночи они будут в Московской области.

