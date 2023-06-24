



Вагнеровцы сбили вертолет в воронежской области

Взрывы раздались в Воронежской области России. Впоследствии стало известно, что вертолеты ВКС РФ пытаются наносить удар по подразделению Вагнера в этом регионе. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает Telegram-канал Мобилизация Новости. Что делать?



Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин прокомментировал этот инцидент. "Один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу вертушками. Подразделения Вагнера целые, вертушка уничтожена. Один пилот из ФСБ отказался выполнять вылет и наносить удары", - заявил он.Позже стало известно, что в Воронежской области уничтожен вагнеровский пикап с пулеметом.

