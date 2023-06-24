



"Вагнеровцы" прибыли в штаб ЮВО в Ростове: видео

Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли утром в штаб Южного военного округа

в Ростове-на-Дону.



В сети показали соответствующее видео.



Процессию возглавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, против которого ФСБ возбудила уголовное дело.



С ним поговорили замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и замначальника Генштаба РФ Владимир Алексеев.



По словам Пригожина, его наемники сбили три вертолета ВС РФ. Он пригрозил, что так будет и дальше, и более того, он поклялся блокировать Ростов и "пойти на Москву".

