ФСБ завело уголовное дело на Евгения Пригожина
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"Вагнеровцы" прибыли в штаб ЮВО в Ростове: видео
24.06.2023 07:44 Алина Груднева

"Вагнеровцы" прибыли в штаб ЮВО в Ростове: видео

Наемники ЧВК "Вагнер" прибыли утром в штаб Южного военного округа
в Ростове-на-Дону.

В сети показали соответствующее видео.

Процессию возглавил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, против которого ФСБ возбудила уголовное дело.

С ним поговорили замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и замначальника Генштаба РФ Владимир Алексеев.

По словам Пригожина, его наемники сбили три вертолета ВС РФ. Он пригрозил, что так будет и дальше, и более того, он поклялся блокировать Ростов и "пойти на Москву".

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