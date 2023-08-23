



"Вагнеровцы" грозят вторым походом на Москву

Наемники ЧВК "Вагнер" пригрозили вторым "походом" на Москву на фоне крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области.



"Сейчас ходят слухи о смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Мы прямо говорим, что подозреваем в попытке его убийства кремлевских чиновников во главе с Путиным", - сказано в официальном заявлении.



По словам наемников, они организуют "марш справедливости" на российскую столицу, если получат подтверждение информацию о гибели Пригожина.



"Лучше бы ему быть живым, это в ваших интересах", - угрожают наемники.



А тем временем, журналистка Ксения Собчак и российские Telegram-каналы массово распространяют информацию от своих источников, что Пригожин и его правая рука Уткин действительно были на борту рухнувшего самолета.