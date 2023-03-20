



"Вагнеровцев" подозревают в убийстве 9 граждан Китая в ЦАР - СМИ

В воскресенье, 19 марта, группа неизвестных вооруженных людей напала на китайский золотой рудник в Центральноафриканской Республике. Убиты девять граждан Китая, сообщает ApNews.



По информации издания, рудник открылся всего несколько дней назад. До этого неизвестные вооруженные люди похитили троих граждан Китая на западе ЦАР. Тела убитых во время нападения были доставлены в столицу страны, местные власти заявляют, что ведутся поиски преступников.



Издание отмечает, что в нападении сначала подозревали Коалицию патриотов за изменения, однако ее представитель заявил, что к стрельбе были причастны наемники из частной военной компании "Вагнера", которые хотели "запугать" китайцев.