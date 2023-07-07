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"Вагнеровцам" в Сирии выдвинули ультиматум
07.07.2023 21:51 Алина Груднева

"Вагнеровцам" в Сирии выдвинули ультиматум

Сирийские власти совместно с российскими военными применили жесткие меры в отношении наемников ЧВК "Вагнер", находящихся в ближневосточной стране.

По данным Reuters, это было сделано для того, чтобы не допустить мятеж "вагнеровцев" в Сирии.

В частности, наемникам Евгения Пригожина отключили телефонную связь и интернет. Некоторых командиров принудительно доставили на базу Хмеймим. Им предложили либо подписать контракт с минобороны, либо покинуть Сирию.

Агентство со ссылкой на источники также уточняет, что некоторых "вагнеровцев", не захотевших подписывать контракты, вывезли в РФ.

"Роль ЧВК "Вагнер" в Сирии, которую она играла раньше, завершена. Учитывая все события, их связь с министерством обороны Сирии теперь разорвана", - отмечает представитель Омранского центра стратегических исследований Навар Шабан.

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