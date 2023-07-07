



"Вагнеровцам" в Сирии выдвинули ультиматум

Сирийские власти совместно с российскими военными применили жесткие меры в отношении наемников ЧВК "Вагнер", находящихся в ближневосточной стране.



По данным Reuters, это было сделано для того, чтобы не допустить мятеж "вагнеровцев" в Сирии.



В частности, наемникам Евгения Пригожина отключили телефонную связь и интернет. Некоторых командиров принудительно доставили на базу Хмеймим. Им предложили либо подписать контракт с минобороны, либо покинуть Сирию.



Агентство со ссылкой на источники также уточняет, что некоторых "вагнеровцев", не захотевших подписывать контракты, вывезли в РФ.



"Роль ЧВК "Вагнер" в Сирии, которую она играла раньше, завершена. Учитывая все события, их связь с министерством обороны Сирии теперь разорвана", - отмечает представитель Омранского центра стратегических исследований Навар Шабан.