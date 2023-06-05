



Вагнер взял в плен командира 72-й бригады МО РФ

Пресс-служба главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина опубликовала видео допроса подполковника российской армии Романа Виневитина, командира 72-й мотострелковой бригады.



На видео подполковник (с повреждённой переносицей и в штатской одежде) признаётся, что якобы разоружил группу быстрого реагирования ЧВК «Вагнер» и затем отдал приказ обстрелять военный «Урал» с бойцами частной военной компании. По его словам, он сделал это в состоянии алкогольного опьянения.



На вопрос, как можно охарактеризовать его действия, подполковник Веневитин после долгой паузы ответил: «Виноват».