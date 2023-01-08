



В жутком ДТП на севере Израиля погибла женщина

В воскресенье, 8 января, на перекрестке Ахихуд на шоссе №70, на севере Израиля, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.



В результате аварии 48-летняя женщина-водитель получила смертельные ранения.



Прибывшие на место происшествия медики пытались оказать ей первую помощь, сделала ей искусственное дыхание. Однако, по окончании спасательной операции были вынуждены констатировать смерть женщины.



"Когда мы прибыли на место аварии, мы увидели женщину, зажатую внутри машины. После проведения реанимационных операция, к сожалению, мы были вынуждены констатировать ее смерть", - сказали в MDA.