



В Запорожье ночью прогремели взрывы: россияне стреляли ракетами С-300

В Запорожье ночью в четверг, 12 января, прозвучали взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога. В результате вражеского обстрела пострадали объекты инфраструктуры, вспыхнул пожар. Также были повреждены жилые дома. Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев и местные паблики.



Сообщения об опасности атаки с воздуха поступили около трех часов ночи. Вскоре после этого местные жители услышали громкий взрыв, и затем прогремел еще один.



Предположительно, российские захватчики осуществили повторные запуски ракет С-300 из временно оккупированной территории Токмакского района.



"Очень громко. Друзья, находитесь в безопасных местах! Надеемся, все целы. Обстрел велся из Токмака. Тревога еще продолжается", - говорится в публикации одного из местных Telegram-каналов.



Как уточнил Куртев, в результате вражеской ночной атаки пострадали объекты инфраструктуры и были повреждены жилые дома. На месте обстрела возник пожар.



"Проклятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрела снова получили повреждения мирные дома. По предварительной информации, люди не пострадали", - написал он в сети.



На месте "прилета" уже работают соответствующие службы, ликвидируя последствия.



Также Куртев опубликовал номера телефонов для обращений жителей Запорожья, чьи дома получили повреждения:



15-80 (со стационарных),

(061) 787 15 80,

(050) 414 15 80,

(067) 656 15 80.