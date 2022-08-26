



В Западной Галелее нашли собаку с бешенством

В пятницу, 26 августа, в Западной Галелее выявили собаку с бешенством.

Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным минздрава, речь идет о собаку смешанной породы, черно-белого окраса, крупного размера.

"Минздрав просит всех, кто был в контакте с больной собакой или бездомным животным в период с 08.08.2022 по 24.08.2022 включительно, обращаться в в поликлинику в Акко срочно, тел. 04-9955111, 04-9955138, или в ближайшую к месту его жительства поликлинику", - сказано в заявлении.