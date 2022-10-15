



В Занзибаре расследуется массовая гибель крабов-плавунцов

С 28 сентября поступают сообщения о мертвых крабах, выброшенных на берег на общественных пляжах Мтони, Мизингани и Фородани в Занзибаре.



Правительство призывает людей не беспокоиться, что это может быть вызвано загрязнением окружающей среды.



В отчетах указывается, что причиной может быть изменение климата, ведущее к резкому повышению температуры морской воды.



"Некоторые живые существа, такие как крабы-плавунцы, не могут противостоять внезапным изменениям в море, и они умирают и выбрасываются на берег", — сказал Би-би-си доктор Салум Суд, морской биолог и министр Занзибара по развитию и рыболовству.



"Океанские воды имеют разные температуры, поэтому волны заставляют воду под ними подниматься вверх, что может привести к низкому содержанию кислорода, от чего, скорее всего, и гибнут крабы", — добавил он.



Массовая гибель крабов не является единичным случаем, по словам Шехи Мджаджа Джумы, генерального директора Управления по охране окружающей среды Занзибара, который сообщил танзанийской газете The Citizen, что подобная ситуация сложилась и на Сейшельских островах.