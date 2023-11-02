



В Замбии – вспышка сибирки: сотни зараженных, фиксируют смерти

В Замбии зафиксирована вспышка сибирской язвы – больных обнаружили в шести провинциях страны из десяти. Уже обнаружены более 330 больных, четверо из них умерли, объявила министр здравоохранения Замбии Силвия Масебо.



По ее информации, люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой, сообщает замбийский новостной портал Zambia 24.



Сибирка – инфекционная болезнь млекопитающих, вызываемая бактериями. Возбудитель посредством спор сохраняет жизнеспособность в почве многие годы.