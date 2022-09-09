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В зале для прощаний в Беэр-Шеве найден труп
09.09.2022 18:42 Ольга Белозерова

В зале для прощаний в Беэр-Шеве найден труп

В зале для прощаний на кладбище в Беэр-Шеве был обнаружен мертвый мужчина.

Как сообщает "Аруц Шева", умерший был бездомным. Его тело было найдено сегодня днем. Перед смертью мужчина сидел на скамье в зале для прощаний.

Выяснилось, что сегодня в зале прошло несколько церемоний, но умершего мужчину нашли после окончания похорон, когда все люди уже разошлись.

Рабочий решил проверить сидящего на скамье человека, и обнаружил, что он мертв.

Предполагается, что мужчина зашел в зал для прощания еще вчера. Медики констатировали его смерть на месте.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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