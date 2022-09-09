



В зале для прощаний в Беэр-Шеве найден труп

В зале для прощаний на кладбище в Беэр-Шеве был обнаружен мертвый мужчина.



Как сообщает "Аруц Шева", умерший был бездомным. Его тело было найдено сегодня днем. Перед смертью мужчина сидел на скамье в зале для прощаний.



Выяснилось, что сегодня в зале прошло несколько церемоний, но умершего мужчину нашли после окончания похорон, когда все люди уже разошлись.



Рабочий решил проверить сидящего на скамье человека, и обнаружил, что он мертв.



Предполагается, что мужчина зашел в зал для прощания еще вчера. Медики констатировали его смерть на месте.



Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.