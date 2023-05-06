



В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Инцидент произошел, когда самолет совершал тренировочный полет, сообщает CNN.



Самолет принадлежал армии США, базирующейся на авиабазе Осан. Американский истребитель выполнял тренировочный полет утром 6 мая, однако разбился в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы.



Пилот успешно катапультировался и был госпитализирован. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. На месте падения самолета возник пожар.



Причины аварии пока неизвестны. Военные начали расследование.

