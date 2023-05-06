Новости » Происшествия
В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США
06.05.2023 11:37 Ирина Демьянова

В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Инцидент произошел, когда самолет совершал тренировочный полет, сообщает CNN.

Самолет принадлежал армии США, базирующейся на авиабазе Осан. Американский истребитель выполнял тренировочный полет утром 6 мая, однако разбился в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы.

Пилот успешно катапультировался и был госпитализирован. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. На месте падения самолета возник пожар.

Причины аварии пока неизвестны. Военные начали расследование.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы